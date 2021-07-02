Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
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Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alından 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alından 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticaretiyle uğraşanların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 14 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 3 kilo 52 gram metamfetamin, 574 gram toz esrar, 21,14 gram eroin, 2,45 gram sentetik kannobinoid, 8 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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