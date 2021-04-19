Son dakika... Batman'da 'trafo fareleri' yakalandı
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Son dakika... Batman'da 'trafo fareleri' yakalandı

Son dakika... Batman'da 'trafo fareleri' yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Batman'da trafo merkezlerine girerek hırsızlık yapan iki kişi polis tarafından yakalandı.

Batman'da trafo merkezlerine girerek hırsızlık yapan iki kişi polis tarafından yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gerçekleşen hırsızlık olayların önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Batman'da son 2 hafta içinde meydana gelen 4 ayrı trafodan bakır kablo hırsızlığı olayı ile ilgili gerçekleştirilen kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde trafodan kablo çalanların F.G. ve B.Ş. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan B.Ş. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, F.G. isimli şahıs ise tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde var olan huzur ve güvenliğin en üst seviyede sağlanmasında İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadele ederken alınan her türlü tedbirlere rağmen suç işlenmiş ise meydana gelen olayların delilleri ile birlikte failleri en kısa sürede tespit ederek adli mercilere sevk edilmektedirler. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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