Son Dakika | Batman'da tarihi eser operasyonunda 135 sikke ele geçirildi

Son dakika haberlerine göre Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 135 sikke ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Batman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 135 sikke ele geçirildi, bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser niteliği taşıyan objeleri satmaya çalıştığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda zanlı suçüstü yakalandı, 135 sikke ele geçirildi.

Sikkeler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak