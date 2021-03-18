Son dakika: Batman'da suç makinesi JASAT tarafından yakalandı
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Son dakika: Batman'da suç makinesi JASAT tarafından yakalandı

18.03.2021 14:40 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:48
Son dakika: Batman'da suç makinesi JASAT tarafından yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da 19 ayrı suçtan 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Suç Arama Timi tarafından yakalandı.

Batman'da 19 ayrı suçtan 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Jandarma Suç Arama Timi tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, yaptıkları çalışma ile hırsızlık, basit yaralamam, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, ceza evine yasaklı madde sokmaya çalışma, uyuşturucu ve uyarıcı medde kullanma gibi 19 ayrı suçtan aranan 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.'yı Batman Hilal Mahallesi Komando Caddesi üzerindeki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.K çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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