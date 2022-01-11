Son dakika: Batman'da sokakta çalışan çocuklara yönelik çalışma yapılıyor

BATMAN (AA) - Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından çocukların sokakta çalışmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen mobil ekip saha çalışmalarına devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek yaptığı açıklamada, sokakta çalışan, çalıştırılan ve dilendirilen çocukları tespit edip, karşılaşabilecekleri ihmal ve istismar risklerini önlemek amacıyla çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sosyal Hizmet Merkezi bünyesindeki mobil ekibin sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların tespiti, aile görüşmeleri, aileye gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetinin verilmesi, aileye gerekli sosyal hizmet modelinin belirlenmesi ve ailenin uygun sosyal hizmet modeli konusunda yönlendirilmesine hizmet veren bir birim olduğunu kaydeden Çiçek, sokakta çalışan çocukların ihmal ve istismarını önlemek konusunda faaliyet gösteren önleyici bir sosyal hizmet modeli olduğunu belirtti.

Psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenden oluşan mobil ekip tarafından çalışmalar yapıldığını ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Mobil hizmet ekibimiz tarafından sokakta çalışan ve çalıştırılan 76 çocuk tespit edilmiştir. Bu çocukların aileleri ile görüşme gerçekleştirip gereken desteği sağlıyoruz. Okul Destek Projesi çerçevesinde çocuklarımıza yönelik sosyo kültürel, sportif faaliyetler ve buna benzer çalışmalarda 230 çocuğumuza destek sağlandı. Bu projemiz de başarıyla yürütülmektedir."

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri

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