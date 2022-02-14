Son Dakika | Batman'da Sevgililer Günü'nde çocuk şehit kardeşleri andılar

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesinde 20 yıl önce, 14 Şubat'ta evlerinin önünde oyun oynarken teröristlerin bahçelerine döşediği mayına basması sonucunda şehit olan 4 yaşındaki Davut Bulgan ve ağabeyi 8 yaşındaki Sait Bulgan, minik mezarları başında hüzünle anıldı.

Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Aileleri Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetimi ve Bulgan kardeşlerin aileleri tarafından düzenlenen anma programında şehitlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. 20 yıl önce güvenlik korucuları yakınları oldukları için teröristler tarafından evlerinin önüne tuzaklanan mayına basarak 2 kardeşinin şehit edildiğini belirten Cuma Bulgan, "20 yıl önce sadece korucu yakını olduğumuz için, teröristler evimizin bahçesine mayın döşeyerek 2 kardeşimi şehit etti. Bu gün 14 Şubat Sevgililer Günü. Birileri bu gün sevgililer gününü mutlu bir şekilde kutlarken bizler, hüzünle şehitlerimizi anıyoruz. terör örgütü PKK'nın yaptığı resmen katliamdır. Onların acıması yok. Kardeşlerim yaşasaydı biri 24 yaş, diğeri de 28 yaşında olurdu. Belki de onlarda mutluluklarını, sevgilerini kutluyorlardı. Teröristlerin acıması yok " dedi.

" Sevgililer Günü'nde çocuk şehitlerimizi anıyoruz"

Bu gün, 20 yıl önce terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 4 yaşındaki Davut ve 8 yaşındaki ağabeyi Sait Bulgan'ı anmak için mezarlarının başında olduklarını ifade eden dernek Başkanı Mutalip Çelik, zalim terör örgütünün sonunun yakın olduğunu aktardı. Çelik, "Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi zulüm devam etmez. Bu gün 14 Şubat Sevgililer Günü, ancak bizler, teröristlerin şehit ettiği kardeşlerimizi anmak için mezarları başındayız. Buradan zalim terör örgütü PKK'nın cenazelerine katılanları, onların tabutlarını omuzlayarak ve onlarla hiç çekinmeden onlarla fotoğraf çektirip onlarla kol kola gezerek, sözde insan hakları adı altında Avrupa mahkemelerinden çıkmayan ve mecliste gezinenlere sesleniyorum, sizlerde kaybetmeye mahkumsunuz" şeklinde konuştu. - BATMAN