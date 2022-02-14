Son Dakika | Batman'da şehit çocuklar anıldı, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi

BATMAN (İHA) - Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı (BAŞGAD) Başkanı Şeyhmus Özcan, Yücebağ Güvenlik Korucuları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Bozkurt ve Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik tarafından Batman'ın Sason ilçesinde 20 yıl önce, 14 Şubat'ta evlerinin önünde oyun oynarken teröristlerin bahçelerine döşediği mayına basması sonucunda şehit olan 4 yaşındaki Davut Bulgan ve ağabeyi 8 yaşındaki Sait Bulgan'ın ailesi evlerinde ziyaret edilerek Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.

20 yıl önce güvenlik korucusu yakınları oldukları için teröristler tarafından evlerinin önüne tuzaklanan mayına basarak 2 kardeşinin şehit edildiğini hatırlatan Cuma Bulgan, "20 yıl önce sadece korucu yakını olduğumuz için, teröristler evimizin bahçesine mayın döşeyerek 2 kardeşimi şehit etti. Bizler, hüzünle şehitlerimizi anıyoruz. terör örgütü PKK'nın yaptığı resmen katliamdır. Onların acıması yok. Kardeşlerim yaşasaydı biri 24 yaş, diğeri de 28 yaşında olurdu. Belki de onlarda mutluluklarını, sevgilerini kutluyorlardı. ve bizler, her sene 14 Şubat'ta çocuk şehitlerimizi anıyoruz" dedi.

BAŞGAD Başkanı Şeyhmus Özcan, bir aile olduklarını ve birbirlerinin dertleriyle dertlenmeyi bildiklerini dile getirdi. Her fırsatta şehit ailelerinin yanında olmaya dikkat ettiklerini aktaran Özcan, "En kıymetli değerlerimizden birisi olan şehitlik, bir insanın kazanabileceği en yüce ve en ulvi mertebelerden birisidir. Cennet vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü, aziz milletimizin birliği, devletimizin ilelebet payidar kalması için canlarını hiçe sayarak, vatan uğrunda şehadete koşan tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyorum" şeklinde konuştu. - BATMAN