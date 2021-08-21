Son dakika: Batman'da patlayan su borusu mahalledeki çocuklara eğlence oldu
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Son dakika: Batman'da patlayan su borusu mahalledeki çocuklara eğlence oldu

İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da patlayan su borusu mahalledeki çocuklara eğlence oldu Batman'da patlayan temiz su borusu caddeyi göle çevirirken, sıcaktan bunalan mahallenin çocukları suda oynayarak eğlendi.

Batman'da patlayan su borusu mahalledeki çocuklara eğlence oldu

BATMAN - Batman'da patlayan temiz su borusu caddeyi göle çevirirken, sıcaktan bunalan mahallenin çocukları suda oynayarak eğlendi.

Olay, Batman merkez Hilal Mahallesi Nergis Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde patlayan temiz su borusu caddeyi adeta göle çevirirken, seyir halinde bulunan bazı araç sürücülerinin kontrollü bir şekilde ilerledikleri görüldü.

Patlayan su borusunun biriken suyunu gören mahalledeki çocukların ise suda oynayarak serinlemeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin Batman Belediyesine haber vermesi üzerine gelen ekipler, patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlattı.

Son dakika: Batman'da patlayan su borusu mahalledeki çocuklara eğlence oldu
Son dakika: Batman'da patlayan su borusu mahalledeki çocuklara eğlence oldu
Son dakika: Batman'da patlayan su borusu mahalledeki çocuklara eğlence oldu
Son dakika: Batman'da patlayan su borusu mahalledeki çocuklara eğlence oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş

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