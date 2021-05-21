Son dakika Batman'da patlama oldu! Askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişimi

Batman'da bir askeri tesise yönelik 3 maket uçakla gerçekleştirilmek istenen saldırı, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle etkisizleştirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadeleri kulanıldı.

BATMAN'DA ASKERİ TESİSE SALDIRI GİRİŞİMİ

Batman Valiliği, askeri tesise 3 adet maket uçakla saldırı girişiminde bulunulmasıyla ilgili açıklama yayınladı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadelerine yer verildi.