Son dakika... Batman'da kalbine yenilen polis memuru memleketi Aydın'da toprağa verildi
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Son dakika... Batman'da kalbine yenilen polis memuru memleketi Aydın'da toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre BATMAN'da 5 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Taner Yavaş (46), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Son dakika... Batman'da kalbine yenilen polis memuru memleketi Aydın'da toprağa verildi
05.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:51

BATMAN'da 5 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Taner Yavaş (46), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli, iki çocuk babası polis memuru Taner Yavaş, geçen 1 Şubat'ta, Tilmerç TOKİ Polis Lojmanları'nda nöbet sırasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 5 aydır tedavi gören Yavaş'tan dün acı haber geldi. 27 yıllık polis memuru Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yavaş'ın ölümü ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Polis memuru Yavaş'ın cenazesi, Batman Valisi Hulusi Şahin ve il protokolünün katılımı ile Batman'da düzenlenen cenaze törenin ardından defnedilmek üzere dün memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİYavaş'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morgundan öğlen saatlerinde yakınları tarafından alınıp, polis eskortu eşliğinde, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Şehir Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, Yavaş'ın eşi Dilek (40), çocukları Berkecan (14) ve Eren Yavaş (12), Nazilli Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnal, Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakdan Öztürk, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oda başkanları ve Yavaş'ın sevenleri ve yakınları katıldı. Yavaş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'na götürülerek, toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

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