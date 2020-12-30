Son Dakika | Batman'da jandarmadan öğrencilere uzaktan eğitimle trafik dersi
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Son Dakika | Batman'da jandarmadan öğrencilere uzaktan eğitimle trafik dersi

30.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:08
Son Dakika | Batman'da jandarmadan öğrencilere uzaktan eğitimle trafik dersi

Son dakika gelişmesine göre Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi veriyor.

Batman'ın Gercüş ilçesinde jandarma, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi veriyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı" doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde "Trafik Dedektifleri Projesi" ile öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri yürütüyor.

Bu kapsamda jandarma trafik timleri, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine EBA üzerinden online olarak trafik dersi veriyor.

Öğrencilere, sürücüler, yolcular, yayalar ve çocukların uyması gereken trafik kuralları konusunda bilgi veren ekipler, öğrencilerden derslerde öğrendiklerini ailelerine de aktarmalarını istiyor.

Jandarma tarafından bugüne kadar 300 öğrenciye verilen eğitimde, trafik kuralları anlatılarak öğrencilerin sordukları sorulara da yanıt veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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