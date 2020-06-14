Son dakika! Batman'da, Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Son dakika haberleri: Batman'da, Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
14.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:04
Batman'da, Jandarma Teşkilatının 181. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilik önünde düzenlenen program, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.
Kaynak: AA