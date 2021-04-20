Son dakika... Batman'da hırsızların korkulu rüyası JASAT, motosiklet farelerini kıskıvrak yakaladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'da düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütünü bitirme noktasına getiren jandarma ekipleri, suçlulara da göz açtırmıyor.

Batman'da düzenledikleri başarılı operasyonlarla terör örgütünü bitirme noktasına getiren jandarma ekipleri, suçlulara da göz açtırmıyor. Hırsızlık şebekesini çökerten jandarma ekipleri, çaldıkları motosikletleri tek tek bularak sahiplerine teslim etti.

Batman'da son zamanlarda artan motosiklet hırsızlığı olayları ile ilgili operasyon düğmesine basan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) dedektif gibi iz sürerek, motosiklet hırsızlığına karıştığı belirlenen 5 kişilik hırsızlık çetesini saklandıkları adreslerde tek tek tespit ederek gözaltına aldı. Hırsızların 12 ve 13 Nisanda Batman merkez Kardelen Mahallesi ve Emekli TOKİ bölgesinden çaldıkları motosikletlerin izini süren JASAT ve üniversite Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 48 saatlik yapılan PTS ve güvenlik kamera incelemelerinin ardından şüpheli şahısların kimliklerini tespit ederek ikamet yerlerine şok baskın düzenleyerek hırsızları yakalayıp gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların savcılıkta suçlarını itiraf etmesiyle çaldıkları motosikletleri teslim alan jandarma ekipleri, motosikletleri sahiplerine teslim etti. Çalınan motosikletinden ümidini kesen motosiklet sahipleri, motosikletini karşısında görünce jandarma ekiplerine dua ederek anahtarlarını teslim aldı. Şahıslar, alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece organize suç örgütüne üye olmak ve hırsızlık suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı