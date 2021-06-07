Son Dakika | Batman'da hakkında tutuklanma kararı bulunan 8 kişi yakalanarak adalete teslim edildi
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Son Dakika | Batman'da hakkında tutuklanma kararı bulunan 8 kişi yakalanarak adalete teslim edildi

Son Dakika | Batman'da hakkında tutuklanma kararı bulunan 8 kişi yakalanarak adalete teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Batman'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlünün yakalandığı bildirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından il merkezindeki değişik adreslerde aranan şahısların yakalanıp adalete teslim edilmesi yönünde 17 Mayıs ve 3 Haziran tarihleri arasında yapılan asayiş kontrollerinde tespit edilen 8 kişi yakalanarak göz altına alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla her yerde aranan 8 şahıs yakalandı. Yakalan şahıslardan birinin hamile olması gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı tarafından hapis cezası ertelenirken geriye kalan 7 şahıs ise tutuklanarak ceza evine gönderildi" denildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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