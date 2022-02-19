Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi - Haberler
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Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi Batman'da, bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.

BATMAN (İHA) - Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

BATMAN - Batman'da, bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.

Yangın, Batman Kültü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendiği belirlendi. Sağlık ekipleri zehirlenen vatandaşlara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

İhlas Haber Ajansı / Abdulaziz Karataş - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Batman, 3. Sayfa, Haberler

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