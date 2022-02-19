BATMAN (İHA) - Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

BATMAN - Batman'da, bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.

Yangın, Batman Kültü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendiği belirlendi. Sağlık ekipleri zehirlenen vatandaşlara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.