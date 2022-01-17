Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı - Haberler
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Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

AA / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Batman'da Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

FATİH, İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı, Batman'da Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonunun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, halen kış üstlenmesindeki teröristleri "ara-bul- yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, başlatılan operasyonda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 93 operasyonel timdeki 1440 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının halkın desteği ile "inançlı ve kararlı" bir şekilde başarı ile devam ettiği kaydedildi.

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-15 Batman-Zori Şehit Jandarma Er Fatih Tekdoğan Operasyonu başlatıldı

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Batman, Fatih, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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