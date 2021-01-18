Son dakika: Batman'da düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi
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Son dakika: Batman'da düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi

18.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:36
Son dakika: Batman'da düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi

Son dakika haberler: Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi.

Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir kalaşnikof, bir uzun namlulu piyade tüfeği, 3 av tüfeği, 2 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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