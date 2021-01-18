Son dakika: Batman'da düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi
18.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:36
Son dakika haberler: Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi.
Batman'ın Sason ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sason ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda bir kalaşnikof, bir uzun namlulu piyade tüfeği, 3 av tüfeği, 2 şarjör ve 66 fişek ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak