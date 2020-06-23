Son dakika! Batman'da düzenlenecek etkinlikler için valilikten izin alınacak Son dakika haberine göre Batman'da 8 Temmuz'a kadar düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı.

Batman'da 8 Temmuz'a kadar düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde her türlü eylem ve etkinliklerin 8 Temmuz'a kadar izne bağlandığı belirtildi.

Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler mülki idare amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA