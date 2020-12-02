Son dakika: Batman'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi
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Son dakika: Batman'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi

02.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:18
Son dakika: Batman'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi

Edinilen son dakika haberine göre Batman'da polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Batman'da polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarı üzerinde emniyet kemeri kullanımı ile sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik drone ile havadan denetim yaptı.

Termal görüntü alma özelliğinin yanı sıra olumsuz hava şartlarına da uyum sağlayan drone ile gerçekleştirilen kontrollerde yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüler de denetlendi.

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Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve maske kullanmaları yönünde uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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