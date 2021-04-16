Son dakika! Batman'da çocukların bayrak sevgisi

Son dakika haberler... Batman'da çocukların bayrak sevgisi Batman'da yaşayan iki çocuğun okul dönüşü emniyet müdürlüğü duvarına asılı bulunan Türk bayrağını öpmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'da çocukların bayrak sevgisi

BATMAN - Batman'da yaşayan iki çocuğun okul dönüşü emniyet müdürlüğü duvarına asılı bulunan Türk bayrağını öpmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi sıra dışı bir bayrak sevgisine tanık oldu. İlçede yaşan ve yaşları 9 ile 10 arasında bulunan iki çocuk, okul çıkışı Hasankeyf İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bulunduğu caddeden geçti. İlçe Emniyet Müdürlüğü duvarında asılı halde bulunan Türk bayrağını gören iki çocuk, bayrağın yanında durdu. Çocukların Türk bayrağını öpüp alnına koyması emniyet müdürlüğünün güvenlik kamaralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN