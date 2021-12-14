Son Dakika | Batman'da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Batman'da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
BATMAN (AA) - Batman'da balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı Endüstri Meslek Lisesi karşısında bir apartmanın altıncı katında balkondan düşen 5 yaşındaki Buse Naz Yetişir ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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