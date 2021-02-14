Son dakika: Batman'da 250 yetim çocuk hediyelerle sevindirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Batman'da 250 yetim çocuk hediyelerle sevindirildi

14.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:12
Son dakika: Batman'da 250 yetim çocuk hediyelerle sevindirildi

Son dakika haberlerine göre Bir Kalp Bin Umut Platformu, Batman'da aralarında şehit çocuklarının da bulunduğu 250 yetim çocuğa hediye verdi.

Bir Kalp Bin Umut Platformu, Batman'da aralarında şehit çocuklarının da bulunduğu 250 yetim çocuğa hediye verdi.

Platform üyesi ekipler, farklı mahallelerde belirlenen çocukların evlerine içerisinde oyuncak, zeka oyunları, kıyafet ve çeşitli hediyelerin bulunduğu hediye paketlerini ulaştırdı.

Suriye'deki evinde bomba düşmesi sonucu şarapnel parçalarının isabet etmesiyle başından yaralanan ve bugüne kadar 93 ameliyat geçiren 7 yaşındaki Evin Hacı İbrahim'e ise peruk hediye edildi. Baş bölgesindeki yanık izleri perukla kapatılan İbrahim, duygulu anlar yaşadı.

Platform Başkanı Veysi Mercimekçi, oyuncak ve kıyafet gibi hediyeler hazırlayarak çocukları sevindirmeye çalıştıklarını söyledi.

Gönüllü 50 kişilik ekiple hediyeleri ulaştırdıklarını belirterek, kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür eden Mercimekçi, şunları kaydetti:

"En güzel hediyemizi de Suriye'de şarapnel parçaları ile vücudu yanmış olan bir kız kardeşimize verdik. Evin'e saçları olmadığından dolayı ona özel bir hediye yaptırdık ve ona takdim ettik. Kendisi de çok mutlu oldu ve bizler de mutlu olduk. Yapmış olduğumuz çalışmalardan dolayı bizlere destek verenlerden de Allah razı olsun."

Suriyeli Evin Hacı İbrahim ise kendisine peruk saç hediye edilmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Osman Kavala Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Alişan Hadise Sibel Can Emina Jahovic
Spor Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Batman'da 250 yetim çocuk hediyelerle sevindirildi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 17:17:27. #1.14#
title