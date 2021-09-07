Son dakika: Batman'da 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız kameraya takıldı
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Son dakika: Batman'da 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız kameraya takıldı

Son dakika: Batman'da 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız kameraya takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Batman'da bir plazaya girip 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Batman'da bir plazaya girip 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız güvenlik kameralarına takıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Batman kent merkezinde bulunan bir plazada meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi plazaya girip 20 bin TL değerindeki elektronik eşyaları çöp poşetlerine koyup çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Son dakika: Batman'da 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız kameraya takıldı
Son dakika: Batman'da 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız kameraya takıldı
Son dakika: Batman'da 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalan hırsız kameraya takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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