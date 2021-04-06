Son dakika! Batman'da 12 suçtan aranan 17 yaşındaki kız, yakalandı

Gelen son dakika haberine göre BATMAN'da, 12 hırsızlık suçu ve 12 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan 17 yaşındaki D.T., Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.