Son dakika! Batman'da 12 suçtan aranan 17 yaşındaki kız, yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Batman'da 12 suçtan aranan 17 yaşındaki kız, yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ - Haberler | Güncel
Son dakika! Batman'da 12 suçtan aranan 17 yaşındaki kız, yakalandı

Gelen son dakika haberine göre BATMAN'da, 12 hırsızlık suçu ve 12 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan 17 yaşındaki D.T., Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

BATMAN'da, 12 hırsızlık suçu ve 12 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasıyla aranan 17 yaşındaki D.T., Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Batman ve çevre illerde 12 hırsızlık suçu işlediği ve hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, D.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekipleri, yaptıkları takip sonucunda D.T.nin adresini belirledi. Ekiplerin belirlediği adrese düzenlenen operasyonla D.T., gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgusunun ardından D.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Haydar Akar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika! Batman'da 12 suçtan aranan 17 yaşındaki kız, yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:06:28. #1.16#
title