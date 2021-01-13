Son dakika... Batman Belediyesinden ödüllü itfaiye aracı tasarım yarışması

Batman Belediyesi, 5-6 yaş grubundaki çocukların katılım sağlayacağı İtfaiye Aracı Maketi Tasarım Yarışması düzenliyor.

Batman Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğünün ortaklaşa hazırladıkları proje ile 5-6 yaş grubundaki çocukların el becerilerini geliştirmeleri, hayal kurabilmeleri, bu hayallerini tasarlayabilmeleri, yangın ve yangın ihbar hattı ile ilgili bilinçlenmeleri amaçlıyor.

Yarışmada kullanılacak materyal ve boyutlarda herhangi bir sınır konulmazken yarışmaya katılacak maket itfaiye aracı tasarımlarının özgün, kullanılabilir, estetik ve atık malzemeden faydalanılarak hazırlanması isteniyor.

İtfaiye aracı maketi tasarımları yarışmasında birinciye tablet, bisiklet, 4 GB internet ve sertifika, ikinciye tablet, 4 GB internet ve sertifika, üçüncüye bisiklet, 4 GB internet ve sertifika, dördüncüden yirminciye kadar ise 4 GB internet ve sertifika verilecek.???????

Yarışmaya katılmak isteyenler projelerini 15 Şubat'a kadar Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezine elden teslim etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak