Son dakika! Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri

Son dakika haberi... İsrail'de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Son dakika! Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri
12.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 12.09.2020 22:42

İsrail'de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapattı.

Göstericiler, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle hükümetin ülke genelinde karantina uygulanması planına tepki gösterdi.

Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20'yi geçtiği İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Erol Evgin Canan Ergüder Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Şenol Güneş Burak Yılmaz Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Eylül Tarım Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Son dakika! Batı Kudüs'te Netanyahu karşıtı gösteri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 22:46:10. #1.14#
title