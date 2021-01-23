Son dakika: "Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: "Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi

23.01.2021 13:30 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:35

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle "Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle "Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda 38 kilometrelik sahil şeridi ve doğasıyla hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede, kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.

Boş kalan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından birine sahip olan ilçede balıkçıların kurallara uyduğu ve limanın boş kaldığı görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika: 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
Son dakika: 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
Son dakika: 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
Son dakika: 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Gülben Ergen Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Arda Turan Stjepan Tomas Mustafa Cengiz Fernando Muslera İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tokat Hakaret Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: "Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 13:35:05. #1.15#
title