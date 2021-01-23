Son dakika: "Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle "Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim oldu.