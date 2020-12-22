Son Dakika | Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
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Son Dakika | Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

22.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:23
Son Dakika | Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika gündem haberi: Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya, Sierra Leone ve Liberya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede kaydedilen Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 356 artarak 78 bin 790'a, virüs nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı da 1227'ye yükseldi.

Kovid-19 tespit edilmesinin ardından iyileşenlerin sayısı ise 68 bin 493'e ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 98 artarak 53 bin 954'e çıktı.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı ölüm sayısı 333 oldu.

Ülkede 946 aktif vakanın tedavisi sürerken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 52 bin 675'e yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 786'ya ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 123 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 bin 656'ya çıktı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 509'a yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e çıkarken, virüs bulaşan 1856 kişi sağlığına kavuştu.

Liberya

Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1779'a yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 83'e çıkarken, virüs bulaşan 1406 kişi sağlığına kavuştu.

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 541 bini aştı, virüs nedeniyle 59 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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