Son dakika: Batı Afrika ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Son dakika haber... Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Gana, Gambiya ve Sierra Leone'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yayılmaya devam ediyor.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, ülkede şu ana kadar 686 bin 395 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 300 artarak 64 bin 90'a yükselirken, virüs nedeniyle son 24 saatte ölüm yaşanmadı.

Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 1154 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Kovid-19 tespit edilmesinden bu yana iyileşenlerin sayısı da 59 bin 910'a ulaştı.

Gana

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamaya göre, ülkede bugüne kadar 549 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 49 bin 102'ye yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye ulaştı.

Gana'da halen 1056 aktif vakanın tedavisi sürerken, virüsten iyileşenlerin sayısı ise 47 bin 726'ya yükseldi.

Gambiya

Gambiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 684'e çıktı.

Ülkede şimdiye kadar 121 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 533'e ulaştı.

Sierra Leone

Sierra Leone'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 2 bin 381 oldu.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 74'e yükselirken, virüse yakalanan 1812 kişi ise sağlığını kavuştu.

Liberya

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Liberya'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 1442 ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 82'ye yükseldiği ülkede, tedavisi süren 50 vaka bulunurken, 1310 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 894 bini aştı, virüs nedeniyle 45 bin 500'e yakın kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu