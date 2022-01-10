Son dakika: "Bataklık Operasyonu" davasında tutuksuz sanıklar savunma yaptı

ANKARA (AA) - Kamuoyunda "Bataklık" adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan 73 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan tutuksuz sanık Ahmet Kök, iddianamede isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığı iddia ederek, suçsuz olduğunu söyledi.

Kendi halinde çalışan biri olduğunu, yasa dışı faaliyetinin olmadığını belirten Kök, sanıklardan kimseyi tanımadığını iddia etti ve beraatını istedi.

Sanık Asuman Bilici ise hazırlık aşamasında verdiği ifadesinin esas alınmasını istedi. Suçlamaları kabul etmeyen Bilici, örgütsel faaliyetinin olmadığını, iddianamede yer verilen taşınmaz malların satışının ne şekilde yapıldığına ilişkin bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Sanıklardan bazılarıyla akraba olduğunu belirten Bilici, "Ev kadınıyım, çocuklarımla birlikteyim. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. İnsanların bana şüphe ile bakmasını kabullenemiyorum, bir an önce aklanmayı bekliyorum." beyanında bulundu.

Örgüt elebaşı Çetin Gören'in Hollanda'da tutuklu olduğu dönemde serbest bırakılması için 50 bin avro kefalet ücreti gönderdiği belirlenen sanık Attila Bakalloğlu, sanıklardan Mahmut Bilici'nin eniştesi olduğunu, onun talebi üzerine söz konusu parayı gönderdiğini ifade etti.

Bunun dışında sanıklarla herhangi bir ilişkisinin olmadığını ileri süren Bakalloğlu, beraatını istedi.

Sanık Bekir Tamer, sanıklardan emlakçılık yapan Kadir Ağdoğan ile tanıştığını, diğer sanıkları ise tanımadığını söyledi.

Gayrimenkul alanında ticari faaliyetlerinin olduğunu, örgütsel herhangi bir tutumunun olmadığını öne süren Tamer, suçsuz olduğunu savundu.

Çetin Gören'nin kardeşi Fadile Köse de Belçika doğumlu olduğunu, yurt dışında uzun yıllar çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Kardeşi dışında sanıklardan kimseyi tanımadığını ifade eden Köse, "Bugüne kadar trafik cezam dahi yoktur, iddia edilen suçları işlemedim. Suçtan gelir elde etmedim. Zaten yurt dışında eşimle çok çalıştık, malvarlığı edindik. Kazandıklarımızı da Türkiye'ye getirdik. Kazançlarımız yasaldır." diye konuştu.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar Bülent Kök, Enver Ağdoğan, Selma Bilici, Sevgi Tamer, Taner Ağdoğan, Umut Ağdoğan, Mehmet Bilici, Onur Ayar, Samet Türkoğlu, Atilla Yıldırım, İlhan Acer, Mehmet Selim Akçay, Atilla Can Daş, Hanife Daş, Ahmet Seçen, Orhan Bozkurt ve Servet Daş da savunmalarını tamamladı.

Davaya yarın devam edilecek.

Sanıklar hakkında istenen cezalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri

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