Son dakika: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
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Son dakika: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Son dakika: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın Gevaş ilçesinde bataklığa saplanan ineği itfaiye ekibi kurtardı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bataklığa saplanan ineği itfaiye ekibi kurtardı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçesinin Andaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bataklığa saplanan ineği kurtaramayan sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölge kısa sürede gelen ekip, ineği bulunduğu bataklıktan kurtararak sahibine teslim etti.

İneğin sahibi Yasin Yiğit, desteklerinden dolayı itfaiye ekibine teşekkür etti. - VAN

Son dakika: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Son dakika: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Son dakika: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Son dakika: Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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