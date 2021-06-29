Son dakika: BAŞSAVCILIKTAN 'ELMALI DAVASI' AÇIKLAMASI YARGILAMA DEVAM EDİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: BAŞSAVCILIKTAN 'ELMALI DAVASI' AÇIKLAMASI YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın, yargılandığı Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce ocak ayındaki 3'üncü duruşmada tahliye edilmesi, bugün sosyal medyada gündem oldu. Çocukların çizimlerine yer verilen paylaşımlarda '#elmalıdavası' etiketiyle çok sayıda tweet atıldı. Elmalı Belediye Başkanı İYİ Parti'li Halil Öztürk ise konunun sosyal medyada 'elmalı davası' olarak anılmasına sitem etti.

'BİR AN ÖNCE BU SAÇMALIKTAN VAZGEÇİN'

Survivor 2021 Şampiyonu İsmail Balaban'ın memleketi Elmalı'da karşılanması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Halil Öztürk, şunları söyledi

Sosyal medyada tutturdular 'Elmalı davası' diye bir saçmalık, davanın ne olduğunu bilmeyen tüm Türkiye'ye buradan sesleniyorum; Elmalı davası diye bir dava olamaz. Evet Elmalı'da ağır ceza vardır. Elmalı 5 ilçenin ağır ceza merkezidir. Elmalı'da görülen, Elmalı'da olmayan bir davayı 'Elmalı davası' diye sosyal medyada yayın yapamazsınız. Siz bu davanın ne olduğunu sosyal medyada tweet'ler atarak bizim İsmail Balaban'ı karşılamamızdaki coşkuya engel olamazsınız. Buradan sesleniyorum bu dava İstanbul'da görülseydi, İstanbul davası mı olacaktı Bir an önce bu saçmalıktan vazgeçin. Sosyal medyada bunu yazanlar, bunu destekleyenler bu davanın ne olduğunu bilin. Elmalı kadim bir şehirdir. Bu davayla Elmalı'nın adını yan yana getirmeyin. İstismara en çok karşı olan, nasıl bir ceza göreceklerse, görmeleri gerektiğini savunan bir başkan olarak, bu davanın Elmalı davası olarak sosyal medyada yazanlara sesleniyorum; lütfen kaldırın bu yazıyı. Dava Elmalı davası değildir. Bir istismar davasıdır. Bunun Elmalı ile hiçbir alakası yoktur. Bu davanın ne olduğunu bilin ona göre paylaşım yapın.ö

Son dakika: BAŞSAVCILIKTAN 'ELMALI DAVASI' AÇIKLAMASI YARGILAMA DEVAM EDİYOR
Son dakika: BAŞSAVCILIKTAN 'ELMALI DAVASI' AÇIKLAMASI YARGILAMA DEVAM EDİYOR
Son dakika: BAŞSAVCILIKTAN 'ELMALI DAVASI' AÇIKLAMASI YARGILAMA DEVAM EDİYOR
Son dakika: BAŞSAVCILIKTAN 'ELMALI DAVASI' AÇIKLAMASI YARGILAMA DEVAM EDİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama devam ediyor (2)
Başsavcılıktan 'Elmalı davası' açıklaması: Yargılama devam ediyor (2)
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı Davası'nda sanıkların serbest bırakılmasına büyük tepki! Tüm Türkiye tek ses oldu
Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spiker gözyaşlarını zor tuttu
Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spiker gözyaşlarını zor tuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin İbrahim Selim Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Mert Müldür Şenol Güneş Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: BAŞSAVCILIKTAN 'ELMALI DAVASI' AÇIKLAMASI YARGILAMA DEVAM EDİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 21:40:14. #1.14#

title