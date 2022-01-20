Başsavcılık'tan Kartal'da hemşirenin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan KARTAL'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez'in (33), Rahmi Uygun (39) tarafından silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "Saat 14.10 sırlarında Kartal ilçesi Yunus Mahallesi 10 No.lu Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak çalışan Ö.E.'nin şüpheli R.U. tarafından ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, eylemi gerçekleştiren şüpheli aynı gün Bağcılar ilçesinde yakalanıp gözaltına alınmıştır." denildi.

"Yapılan ilk araştırma ve alınan tanık beyanları çerçevesinde maktul ile şüpheli arasında önceye dayalı husumet bulunduğuna dair bilgi edinilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve tüm sorumlular hakkında adli işlem yapılması amacıyla gerekli tüm araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir."

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri