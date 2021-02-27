Son dakika! Baskil'de şehit ailesine ziyaret
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Son dakika! Baskil'de şehit ailesine ziyaret

27.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:55
Son dakika! Baskil'de şehit ailesine ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat şehit ailesini ziyaret etti.

Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat şehit ailesini ziyaret etti.

Yılmaz ve Akmurat, Kayabeyli köyünde şehit polis Hasan Bozaba'nın ailesiyle görüştü.

Yılmaz, "Devletimiz her zaman şehitlerimizin ailelerinin yanında. Baskil'de şehit ailelerini ziyaretimiz devam ediyor. Şehidimizin ailesini ziyaret ederek, devletimizin her daim yanlarında olduklarını ilettik." dedi.

Ziyarette, Baskil Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Amiri Murat Demir da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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