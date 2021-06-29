Son dakika! Başkentteki yeni katı atık transfer tesisleriyle günlük yaklaşık 1100 ton atık bertaraf edilecek
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Son dakika! Başkentteki yeni katı atık transfer tesisleriyle günlük yaklaşık 1100 ton atık bertaraf edilecek

Son dakika! Başkentteki yeni katı atık transfer tesisleriyle günlük yaklaşık 1100 ton atık bertaraf edilecek
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı 2 katı atık transfer istasyonuyla günlük yaklaşık 1100 ton evsel atık bertaraf tesislerine götürülecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı 2 katı atık transfer istasyonuyla günlük yaklaşık 1100 ton evsel atık bertaraf tesislerine götürülecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çevreyi kirleten atıklarla mücadele çerçevesinde 3 Nisan'da Mamak İmrahor ve Çankaya Alacaatlı'da 2 katı atık transfer istasyonunun hizmete girdiği anımsatıldı.

Kurulan istasyonlar aracılığıyla günlük yaklaşık 1100 ton evsel atığın bertaraf tesislerine götürüleceği bildirildi.

Bu istasyonlarla vahşi depolamanın önüne geçilerek, kontrolsüz atılan atıkların çevreye olumsuz etkilerinin kontrol altına alınmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, 14 katı atık transfer istasyonuna ek olarak kurulan 2 yeni istasyonla birlikte şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Ankara'da günlük yaklaşık 5 bin ton atık çıktığına işaret eden Aktepe, "Bu yapılan iki tesiste de günlük 1100 tona yakın atık toplanarak bertaraf tesislerine götürülecek. Bu tür tesislerin yapımı, çöpün ve atıkların disiplin altına alınması ve ekonomiye katkı sağlaması açısından da son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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