Son dakika! Başkentteki boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Bir son dakika haberine göre Ankara'da bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ankara'da bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bir boya fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki iki binaya da sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde, 112 Acil Servis ekipleri de herhangi bir yaralanma durumuna karşı hazır bekletildi.

Yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA