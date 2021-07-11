Son dakika! Başkentteki asayiş olaylarında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika! Başkentteki asayiş olaylarında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika! Başkentteki asayiş olaylarında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 5-10 Temmuz'da "uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine" yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Etimesgut Bağlıca Mahallesi'ndeki 6 farklı marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada ise 3 kişi yakalandı.

Hırsızlık olayını birden fazla suç kaydı ve arama kararları bulunan üç kişinin yaptığını tespit eden ekipler, şüphelilerin bulunduğu araçta 10 bin lira değerinde market ürünü ele geçirdi.

???????Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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