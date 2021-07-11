Son dakika! Başkentteki asayiş olaylarında toplam 15 şüpheli gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı.

Başkentte düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 5-10 Temmuz'da "uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine" yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda yapılan kontrollerde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Etimesgut Bağlıca Mahallesi'ndeki 6 farklı marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmada ise 3 kişi yakalandı.

Hırsızlık olayını birden fazla suç kaydı ve arama kararları bulunan üç kişinin yaptığını tespit eden ekipler, şüphelilerin bulunduğu araçta 10 bin lira değerinde market ürünü ele geçirdi.

???????Yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak