Son Dakika | Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı
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Son Dakika | Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı

Son dakika güncel haberi... Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın zemin katında çatlak oluşması nedeniyle bina tahliye edildi.

17.06.2020 04:30 | Son Güncelleme: 17.06.2020 05:09

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın zemin katında çatlak oluşması nedeniyle bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Çiğdemtepe Mahallesi'nde bulunan 18 katlı bir binanın zemininde gece yarısı çatlak meydana geldi.

Apartman sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve zabıta ekipleri geldi.

Binada inceleme yapan ekipler, apartmanın tahliyesine karar verdi. Bunun üzerine 36 dairenin bulunduğu apartmandaki vatandaşlar bina önüne çıkarak beklemeye başladı.

Binanın mühürlenmesinin ardından kimi apartman sakinleri yakınlarının evlerine sığınırken, bazıları ise talepleri üzerine otele yerleştirildi.

Çökme riskine karşı güvenlik önlemi alan ekiplerin binada inceleme yapacağı bildirildi.

Son Dakika | Başkentte zemininde çatlak oluşan 18 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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