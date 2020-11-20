Başkentte yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı
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Başkentte yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı

20.11.2020 18:07 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:15

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan PYD/YPG mensubu Suriye uyruklu terörist tutuklandı.

Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan PYD/YPG mensubu Suriye uyruklu terörist tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PYD/YPG'nin istihbarat biriminde görev alan ve geçen yıl göçmen olarak Türkiye'ye giren Halep doğumlu K.A'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığını tespit etti.

Ekiplerce 13 Kasım'da gözaltına alınan K.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Başkentte yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı
Başkentte yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı
Başkentte yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı
Başkentte yakalanan PYD/YPG'li terörist tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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