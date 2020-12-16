Son dakika! Başkentte silahlı çatışmada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika! Başkentte silahlı çatışmada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

16.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 16.12.2020 23:04
Son dakika! Başkentte silahlı çatışmada 1 kişi ölü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Başkentte çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Başkentte çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi Çamlıtepe Caddesi'nde, aralarında uyuşturucu satışından kaynaklanan husumet bulunduğu iddia edilen gruplar arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada, "Dalin" lakaplı İ.A. ile Suriye uyruklu A.A. ağır yaralandı. Zanlılar ise olay yerinden kaçtı.

Arkadaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine yakın bir noktaya bırakılan yaralı İ.A, kendi imkanlarıyla ulaştığı hastanede tedavi altına alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla aynı hastaneye götürülen A.A. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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