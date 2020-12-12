Son dakika haber! Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber! Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

12.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:21
Son dakika haber! Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Başkentte organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Başkentte organize suç örgütü üyelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Söz konusu çalışmalar sonucunda ekipler, Yenimahalle ilçesinde haraç topladıkları, vermemekte direnen vatandaşlara ve iş yeri sahiplerine yönelik kurşunlama ve kundaklama eylemleri düzenledikleri, işkence yaptıkları, kumarhane işlettikleri ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak üzere 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Suç örgütünün kurucusu ve elebaşı D.A. ile örgüt yöneticisi D.K. ve M.G'nin de aralarında bulunduğu 20 kişi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Tespit edilen 15 mağdurun şikayeti üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde, 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek, 2 pompalı tüfek, 10 kilogram esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan reçetesiz ilaç, çok sayıda kesici ve delici alet ile 2 telsiz ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haber! Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
Son dakika haber! Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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