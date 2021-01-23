Kızılay ekipleri soğuk havada görev yapan polislere çorba ikramında bulundu
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Kızılay ekipleri soğuk havada görev yapan polislere çorba ikramında bulundu

23.01.2021 01:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 02:40

Türk Kızılay Ankara Şubesi gönüllüleri, emniyet ve belediye ekiplerine çorba dağıttı.

Türk Kızılay Ankara Şubesi gönüllüleri, emniyet ve belediye ekiplerine çorba dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında saat 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki kolluk kuvvetleri ile belediye çalışanlarını ziyaret eden gönüllüler, sıcak çorba ikramında bulundu.

Genç Kızılay Ankara Teşkilat Başkan Yardımcısı Yusuf Akkor, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ve görevlilerin yemek ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti.

Türk Kızılay Ankara Şubesi koordinesinde Ulucanlar Aşevinde hazırlanan yemekleri başkentin belirli noktalarındaki görevli polislere dağıttıklarını aktaran Akkor, bunun dışında çay ikramında da bulunduklarını ifade etti.

Türk Kızılay gönüllüsü Mustafa Miran Bozdağ da kısıtlamalar devam ettiği sürece faaliyetlerini sürdürmeyi istediklerini dile getirdi.

Kızılay ekipleri soğuk havada görev yapan polislere çorba ikramında bulundu
Kızılay ekipleri soğuk havada görev yapan polislere çorba ikramında bulundu
Kızılay ekipleri soğuk havada görev yapan polislere çorba ikramında bulundu
Kızılay ekipleri soğuk havada görev yapan polislere çorba ikramında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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