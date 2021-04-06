Son dakika! Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
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Son dakika! Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika! Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Başkentte, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte, kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 24 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün, içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, son bir haftadaki operasyonlarda, 29 ton 343 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 6 bin 780 paket kaçak veya sahte ilaç, 1 ton 735 kilogram tütün, 1 ton kaçak veya sahte alkollü içki, 2 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke, 1000 puro, 486 paket sigara, 345 muhtelif eşya, 254 cep telefonu, 90 cep telefonu bandrolü, 77 bin dolu ve 67 bin 400 boş kaçak makaron??????? ele geçirdi.

Gözaltına alınan 24 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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