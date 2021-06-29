Son dakika: Başkentte iki ayrı ateşli silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
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Son dakika: Başkentte iki ayrı ateşli silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Son dakika: Başkentte iki ayrı ateşli silahla yaralama olayına karıştığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Başkentte, iki gün art arda ateşli silahla yaralama olayına karıştığı öne sürülen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başkentte, iki gün art arda ateşli silahla yaralama olayına karıştığı öne sürülen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 25 ve 26 Haziran tarihlerinde Yenimahalle ilçesinde, iki ayrı "ateşli silahla kasten yaralama suretiyle adam öldürmeye tam teşebbüs" suçunun işlendiği ihbarı alındı.

İhbar üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma sonucu, 25 Haziran'daki olayın A.H, 26 Haziran'da gerçekleşen olayın ise A.H'nin ağabeyi A.H tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

İki olayda da şüphelilerin olay yerine R.A. adlı kişi adına kiralanmış araçla geldikleri ve aracın İstanbul'da olduğu tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucu, şüpheliler R.A, A.H. ve A.H aynı araç içerisinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya getirildi.

Şüphelilerden A.H, çıkarıldığı mahkemece, "adam öldürmeye tam teşebbüs" suçundan tutuklanarak Sincan Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Diğer şüpheli A.H. elektronik kelepçe takılarak iki ay konutu terk etmeme cezası aldı, R.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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