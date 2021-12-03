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Son Dakika | Başkentte güvenlik amiri iş arkadaşını yanlışlıkla silahla vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Başkentte güvenlik amiri iş arkadaşını yanlışlıkla silahla vurdu

Son dakika habere göre Ankara'da silahıyla oynadığı sırada aynı odada bulunduğu iş arkadaşını yanlışlıkla başından vurduğu iddia edilen güvenlik amiri gözaltına alınırken, yaralanan şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da silahıyla oynadığı sırada aynı odada bulunduğu iş arkadaşını yanlışlıkla başından vurduğu iddia edilen güvenlik amiri gözaltına alınırken, yaralanan şahsın durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Ankara'nın Haymana ilçesindeki vergi dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, İsminin H. olduğu öğrenilen güvenlik amiri silahıyla ilgilendiği sırada aynı odada bulunan personel İ.H.Ö.'yü yanlışlıkla başından vurdu. Ağır yaralanan güvenlik personeli hastaneye sevk edilirken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Güvenlik amiri H.'nin gözaltına alındığı olay hakkında ise polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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