Son Dakika: Başkentte gasp zanlısı 2 kişi tutuklandı Son dakika güncel haberi: Ankara'da bir iş yeri sahibini darp ederek parasını gasp eden 2 zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Ankara'da bir iş yeri sahibini darp ederek parasını gasp eden 2 zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özel bir kuruluşa ait eşyalarının taşınmasına ilişkin ihale sonrası telefonla tehdit edildiğini ve 70 bin lira istenildiğini öne süren nakliye şirketi sahibi Y.T'nin Yenimahalle'deki iş yerine 13 Temmuz'da şüpheli 2 kişi geldi.

Söz konusu kişilerin ihale tahsilatı için geldiklerini söyleyerek kendisinden 70 bin lira talep ettiklerini, karşı çıkması üzerine de darp edildiğini ve cebinde bulunan bir miktar paranın alındığını ifade eden Y.T, olay sonrası kaçan şahıslardan davacı ve şikayetçi oldu.

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki birçok iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin M.Ç. ve Y.Ç. olduğunu tespit etti.

Ankara'da geçici olarak ikamet ettikleri belirlenen zanlılar polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen M.Ç. ve Y.Ç. birden fazla kişiyle gasp suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA