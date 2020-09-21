Son Dakika | Başkentte eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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Son Dakika | Başkentte eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre Ankara'da eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika | Başkentte eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı
21.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:08

Ankara'da eşini silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi'ndeki bir parkta E.Ç. ile eşi İ.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ç, eşini silahla bacağından yaralayıp kaçtı.

E.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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