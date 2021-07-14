Başkentte dolandırıcılara darbe: 12 gözaltı
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Başkentte dolandırıcılara darbe: 12 gözaltı

Başkentte dolandırıcılara darbe: 12 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Ülke genelinde en yaygın olarak karşılaşılan dolandırıcılık yöntemi "Kontör/Para Dolandırıcılığı" şeklinde gerçekleştirilen ve telefon yoluyla yapılan dolandırıcılık olaylarında; şüpheliler, gelişen teknolojik imkanları kullanarak, mağdurları telefon ile arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtmakta. Bu kişiler bir takım gerçek dışı vaatler ile kurgu olaylar inşa edip, vatandaşların iyi niyetleri ve yardımseverlik duygularını istismar ederek dolandırmakta.

Kendilerini polis, asker, savcı gibi sahte unvanlarla tanıtan dolandırıcılar, telefonla aradıkları şahıslara; terör örgütü veya bir suç şebekesi tarafından banka hesabının boşaltılacağı, terör örgütü veya suç şebekesi tarafından telefon hattının kullanıldığı, bir olayda suçlu olarak isminin geçtiği, hesaplarındaki paraların çekilerek devlet güvencesi altına alınacağı, şüphelilerin tespiti ve yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığı, gizli operasyon yürütüldüğü, deşifre edilmesi durumunda gözaltına alınacağı, ikamette bulunan altın ve ziynet eşyalarının hırsızlık olayında ele geçen eşyalar arasında olduğundan bahisle bir poşet veya çanta içerisine konularak belirtilen yere bırakılması gerektiği, banka hesabının terör örgütü tarafından kullanıldığı öğrenildiğinden, banka hesabındaki paranın güvence altına alınması için verilecek hesap numarasına paranın aktarılması gerektiği, operasyon bitimi parayı iade edecekleri gibi senaryolarla tehdit, korku ve panik hali oluşturarak vatandaşları dolandırmaktalar.

Bu tür dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan kapsamlı soruşturmalar neticesinde Tokat, Edirne, Erzincan, Giresun, Ordu, Bartın ve Denizli illerinde bulunan yedi ayrı müştekiden yaklaşık 200 bin TL para dolandırdıkları tespit edilen 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik Polatlı merkezli olmak üzere Şanlıurfa, Bursa ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde 12 zanlı yakalandı.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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