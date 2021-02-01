Son dakika: Başkentte arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Başkentte arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

01.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:44
Son dakika: Başkentte arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Ankara'da arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Berk Bilge A, tutuklandı.

Ankara'da arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli Berk Bilge A, tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Berk Bilge A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğince sorgusu yapılan şüpheli Berk Bilge A, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Çankaya ilçesi Ece Caddesi'nde oturan Berkay Kesen ile şüpheli Berk Bilge A. arasında tartışma çıkmış, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Berk Bilge A, arkadaşını tabancayla vurarak öldürmüştü.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde, arkadaşını "şeytana benzettiği için" vurduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Yıldız Tilbe Didem Kınalı Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Beşiktaş Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Başkentte arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 17:46:54. #1.14#
title