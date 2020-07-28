Son dakika... Başkentte 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... Başkentte 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çubuk ilçesinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Son dakika... Başkentte 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı
28.07.2020 00:19 | Son Güncelleme: 28.07.2020 01:25

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çubuk ilçesinde 2 kişiyi yaraladığı iddiasıyla Suriye uyruklu şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün saat 22.00 sıralarında ilimiz Çubuk ilçesinde bir vatandaşımızın kesici aletle, bir vatandaşımızın ise künt cisimle yaralandığı olayla ilgili olarak, şüpheli Suriye uyruklu A.U. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmış ve gerekli işlemler için İl Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmiştir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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